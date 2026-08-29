Берінчик – Ноукс: о котрій годині дивитися онлайн бій в Україні

Колишній чемпіон світу Денис Берінчик 29 серпня повернеться на ринг. У Лондоні український боксер проведе бій проти Сема Ноукса.

Поєдинок Берінчик – Ноукс відбудеться в андеркарді головної події вечора – бою у надважкій вазі між Мозесом Ітаумою і Філіпом Хрговичем. Бій за участю українця стане головним в андеркарді і передуватиме мейн-івенту.

Як подивитися онлайн бій Берінчик – Ноукс

В Україні вечір боксу в Лондоні транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Трансляція шоу орієнтовно розпочнеться о 20:15 за Києвом.

Вихід Дениса Берінчика на ринг очікується близько 23:00. Однак час початку поєдинку може змінитися залежно від тривалості попередніх боїв.

Подію можна буде переглянути на MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та всіма пакетами MEGOPACK.

Для української аудиторії медіасервіс забезпечує україномовну трансляцію. Вона буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", а також на власному каналі MEGOGO Гонг та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з'явиться на сервісі в день події.

Берінчик – Ноукс: що відомо

Для Берінчика це перший бій після поразки нокаутом від Кейшона Девіса у лютому 2025 року. Тоді українець втратив титул чемпіона світу WBO у легкій вазі.

38-річний спортсмен з Луганщини проводив тренувальний табір у Буковелі та напередодні прибув на бій до Англії.

Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко заявив, що для Берінчика бій проти Ноукса – це останній шанс отримати нагоду битися за чемпіонський пояс.