Переглянути бій Ітаума – Хргович можна онлайн в Україні, повідомляє 24 Канал.
Як дивитися онлайн бій Ітаума – Хргович
Офіційним транслятором вечору боксу в Лондоні є медіасервіс MEGOGO, який транслюватиме шоу в Україні.
Подію можна буде переглянути на MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та всіма пакетами MEGOPACK.
Для української аудиторії медіасервіс забезпечує україномовну трансляцію. Вона буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", а також на власному каналі MEGOGO Гонг та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з'явиться на сервісі в день події.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Трансляція вечора боксу на MEGOGO орієнтовно розпочнеться о 20:15 за Києвом. Початок головного бою між Ітаумою та Хрговичем очікується близько 00:00 за Києвом.
Нагадаємо, у межах шоу виступить також український боксер Денис Берінчик. Колишній чемпіон світу битиметься проти англійця Сема Ноукса, а їхній поєдинок стане головним в андеркарді.
Для Дениса Берінчика це буде перший вихід у ринг після поразки від Кейшона Девіса у лютому 2025 року. Тоді українець втратив титул чемпіона світу WBO у легкій вазі, який завоював у травні 2024-го в бою проти Емануеля Наваррете.
Основні бої файткарду:
- Мозес Ітаума – Філіп Хргович, надважка вага;
- Сем Ноукс – Денис Берінчик, легка вага, 10 раундів;
- Гвідо Віанелло – Мозес Джоллі, 8 раундів;
- Алоїс Джуніор – Майк Перес, важка вага, 10 раундів;
- Крістіан Урсу – Бен Вон, бій за титули чемпіона Великої Британії та Співдружності у напівсередній вазі;