Переглянути бій Ітаума – Хргович можна онлайн в Україні, повідомляє 24 Канал.

Як дивитися онлайн бій Ітаума – Хргович

Офіційним транслятором вечору боксу в Лондоні є медіасервіс MEGOGO, який транслюватиме шоу в Україні.

Подію можна буде переглянути на MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та всіма пакетами MEGOPACK.

Для української аудиторії медіасервіс забезпечує україномовну трансляцію. Вона буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", а також на власному каналі MEGOGO Гонг та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з'явиться на сервісі в день події.

Трансляція вечора боксу на MEGOGO орієнтовно розпочнеться о 20:15 за Києвом. Початок головного бою між Ітаумою та Хрговичем очікується близько 00:00 за Києвом.

Нагадаємо, у межах шоу виступить також український боксер Денис Берінчик. Колишній чемпіон світу битиметься проти англійця Сема Ноукса, а їхній поєдинок стане головним в андеркарді.

Для Дениса Берінчика це буде перший вихід у ринг після поразки від Кейшона Девіса у лютому 2025 року. Тоді українець втратив титул чемпіона світу WBO у легкій вазі, який завоював у травні 2024-го в бою проти Емануеля Наваррете.

Основні бої файткарду: