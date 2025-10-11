Ексменеджер Кличків зізнався, чи реальний омріяний бій Усика у Києві
- Бернд Бенте заявив, що мрія Олександра Усика провести бій у Києві малоймовірна через продовження війни в Україні.
- Усик, який переміг Даніеля Дюбуа, вважається одним з найкращих боксерів усіх часів, але Бенте вважає, що він повинен завершити кар'єру.
Колишній менеджер братів Кличків Бернд Бенте заговорив про боксерську мрію Олександра Усик про захист чемпіонських поясів у Києві. Експерт видав невтішний прогноз на здійснення цієї мрії.
Колишній менеджер Володимира і Віталія Кличків не бачить змін та прогресу у закінченні війни Росії в Україні. Бернд Бенте не бачить, що найближчим часом військові дії будуть завершені, передає 24 Канал із посиланням на World Boxing News.
Чи реальний бій Усика у Києві?
Бенте фактично зруйнував словесно мрію абсолютного чемпіона світу у хевівейті.
Усику більше нічого нікому доводити. Його мрія – захищати свої титули чемпіона світу на Олімпійському стадіоні в Києві після війни. Але, на жаль, наразі немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом завершить свою жорстоку агресію,
– сказав Бенте.
Нагадаємо, що у липні Усик вдруге у своїй кар'єрі переміг Даніеля Дюбуа. Цією звитягою Олександр довів свою переможну серію у професіоналах вже до 24-х поспіль боїв (15 – нокаутом).
Також Бернд Бенте в інтерв'ю розповідав, що Усик входить до десятки найкращих боксерів усіх часів. Ексменеджер братів Кличків поставив Олександра на сьоме місце та вважає, що йому слід йти на пенсію.
У серпні поточного року про дану мрію Усика повідомляв його директор команди Сергій Лапін у коментарі WBN.
@Звичайно, мрія – битися на Олімпійському стадіоні в Києві. Але з огляду на те, що Росія щодня запускає сотні ракет по Україні, організувати бій на батьківщині зараз просто нереально", – сказав Лапін.
Які є останні новини про Усика?
- Попереду в Усика прощальний двобій. Олександр вже переконав WBO відтермінувати перемовини щодо бою проти Джозефа Паркера. Тому останньому призначили поєдинок проти Фабіо Вордлі (25 жовтня 2025 року).
- На кону протистояння Паркер – Вордлі стоятиме право побитись із українським чемпіоном. Адже Джозеф та Фабіо є тимчасовими чемпіонами поясів, якими повноцінно володіє якраз Усик.
- Колишній чемпіон світу Карл Фроч назвав ймовірний гонорар Усика за можливий бій проти Паркера.
- Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Агіт Кабаєл кинув виклик сику, вважаючи себе найнебезпечнішим суперником для непереможного українця.