11 жовтня, 07:35
Ексменеджер Кличків зізнався, чи реальний омріяний бій Усика у Києві

Софія Кулай
Основні тези
  • Бернд Бенте заявив, що мрія Олександра Усика провести бій у Києві малоймовірна через продовження війни в Україні.
  • Усик, який переміг Даніеля Дюбуа, вважається одним з найкращих боксерів усіх часів, але Бенте вважає, що він повинен завершити кар'єру.

Колишній менеджер братів Кличків Бернд Бенте заговорив про боксерську мрію Олександра Усик про захист чемпіонських поясів у Києві. Експерт видав невтішний прогноз на здійснення цієї мрії.

Колишній менеджер Володимира і Віталія Кличків не бачить змін та прогресу у закінченні війни Росії в Україні. Бернд Бенте не бачить, що найближчим часом військові дії будуть завершені, передає 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Чи реальний бій Усика у Києві?

Бенте фактично зруйнував словесно мрію абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Усику більше нічого нікому доводити. Його мрія – захищати свої титули чемпіона світу на Олімпійському стадіоні в Києві після війни. Але, на жаль, наразі немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом завершить свою жорстоку агресію,
– сказав Бенте.

Нагадаємо, що у липні Усик вдруге у своїй кар'єрі переміг Даніеля Дюбуа. Цією звитягою Олександр довів свою переможну серію у професіоналах вже до 24-х поспіль боїв (15 – нокаутом).

Також Бернд Бенте в інтерв'ю розповідав, що Усик входить до десятки найкращих боксерів усіх часів. Ексменеджер братів Кличків поставив Олександра на сьоме місце та вважає, що йому слід йти на пенсію.

У серпні поточного року про дану мрію Усика повідомляв його директор команди Сергій Лапін у коментарі WBN.

@Звичайно, мрія – битися на Олімпійському стадіоні в Києві. Але з огляду на те, що Росія щодня запускає сотні ракет по Україні, організувати бій на батьківщині зараз просто нереально", – сказав Лапін.

Які є останні новини про Усика?

  • Попереду в Усика прощальний двобій. Олександр вже переконав WBO відтермінувати перемовини щодо бою проти Джозефа Паркера. Тому останньому призначили поєдинок проти Фабіо Вордлі (25 жовтня 2025 року).
  • На кону протистояння Паркер – Вордлі стоятиме право побитись із українським чемпіоном. Адже Джозеф та Фабіо є тимчасовими чемпіонами поясів, якими повноцінно володіє якраз Усик.
  • Колишній чемпіон світу Карл Фроч назвав ймовірний гонорар Усика за можливий бій проти Паркера.
  • Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Агіт Кабаєл кинув виклик сику, вважаючи себе найнебезпечнішим суперником для непереможного українця.