Бывший менеджер братьев Кличко Бернд Бенте заговорил о боксерской мечте Александра Усик о защите чемпионских поясов в Киеве. Эксперт выдал неутешительный прогноз на осуществление этой мечты.

Бывший менеджер Владимира и Виталия Кличко не видит изменений и прогресса в окончании войны России в Украине. Бернд Бенте не видит, что в ближайшее время военные действия будут завершены, передает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

Реален ли бой Усика в Киеве?

Бенте фактически разрушил словесно мечту абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Усику больше ничего никому доказывать. Его мечта – защищать свои титулы чемпиона мира на Олимпийском стадионе в Киеве после войны. Но, к сожалению, пока нет никаких признаков того, что Россия в ближайшее время завершит свою жестокую агрессию,

– сказал Бенте.

Напомним, что в июле Усик второй раз в своей карьере победил Даниэля Дюбуа. Этой победой Александр довел свою победную серию в профессионалах уже до 24-х подряд боев (15 – нокаутом).

Также Бернд Бенте в интервью рассказывал, что Усик входит в десятку лучших боксеров всех времен. Экс-менеджер братьев Кличко поставил Александра на седьмое место и считает, что ему следует уходить на пенсию.

В августе текущего года о данной мечте Усика сообщал его директор команды Сергей Лапин в комментарии WBN.

конечно, мечта – драться на Олимпийском стадионе в Киеве. Но учитывая то, что Россия ежедневно запускает сотни ракет по Украине, организовать бой на родине сейчас просто нереально", – сказал Лапин.

Какие есть последние новости об Усике?