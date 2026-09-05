"Вемблі або ніде": промоутер відреагував на вимоги провести бій Джошуа та Ф'юрі в Британії

Поєдинок між ексчемпіонами світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі все ж може відбутися у Великій Британії. Промоутер Едді Гірн повідомив, що сторони повернулися до обговорення організації бою на легендарному лондонському стадіоні "Вемблі".

Про це керівник компанії Matchroom Boxing заявив на своїй сторінці в інстаграм. Він опублікував афішу з гаслом "Вемблі або ніде".

Що Гірн сказав про місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі

За словами Гірна, головним рушієм компромісу став шалений тиск з боку вболівальників, які вимагали проведення поєдинку на батьківщині боксерів.

Хочу подякувати кожному за неймовірну підтримку! Вас почули, і переговори щодо проведення бою на "Вемблі" відновлено. Зробімо історію та організуймо одну з наймасштабніших спортивних подій, яку коли-небудь бачила Велика Британія,

– написав промоутер.

Нагадаємо, що раніше базовим місцем проведення бою розглядалися США. Поєдинок планували організувати 20 листопада в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden.

Поки команда Джошуа наполягала на поверненні шоу до Лондона, сам Ф'юрі зберігає нейтралітет. "Циганський король" виклав у своїх соцмережах постер із Нью-Йорком і запевнив фанатів, що йому абсолютно байдуже, в якій точці світу боксувати.