Стосовно скандалу навколо бою Ф'юрі – Джошуа зробили першу заяву

Керівник Zuffa Boxing та президент UFC Дейна Вайт відреагував на критику через свою відсутність на першій офіційній пресконференції в Лондоні. Захід був присвячений майбутньому поєдинку між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю MMA Fighting функціонер пояснив причину. За словами Вайта, він пропустив подію через надто щільний графік.

Вайт про бій Ф'юрі – Джошуа: що сказав

Він також пройшовся по британському промоутеру Едді Гірну, який звинуватив Вайта в ігноруванні розкрутки поєдинку.

Вчора у мене був Contender Series, а сьогодні я мав бути тут у Юті. Я багато літаю, але це занадто важка поїздка. Я не просто займаюся промоушеном бою, ми його продюсуємо. UFC буде продюсувати це шоу. Я не розумію, як це може бути PR-катастрофою. Я правий,

– пояснив очільник UFC.

Вайт також заперечив слова Гірна про те, що Zuffa Boxing та UFC не беруть активної участі в організації цієї події. За словами Дейни, різниця між ними полягає в тому, що Гірн надто зосереджений на власній публічності.

Слова Гірна? Я брехав? Хіба я не промоутер? Хіба я не продюсую увесь цей бісів турнір? Відповідь – так. Я думаю, різниця між мною та Едді полягає в тому, що Едді намагається виграти якусь PR-битву. Едді любить бачити себе в інтерв'ю. Він любить багато говорити, а балаканина втягне тебе у бісові проблеми,

– підсумував Вайт.

Нагадаємо, що британський поєдинок між Ф'юрі та Джошуа запланований на 11 грудня в Кардіффі. Переможець протистояння отримає спеціально створений пояс Battle of Britain, а також титул чемпіона світу за версією WBA Super. Напередодні боксери вже провели першу спільну зустріч та традиційну дуель поглядів у Лондоні.