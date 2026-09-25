Боксери зустрінуться 11 грудня в Уельсі на стадіоні в Кардіффі. Які прогнози на майбутній бій та кого вважають фаворитом протистояння, розповість 24 Канал.

Бій Джошуа – Ф'юрі: хто переможе у поєдинку

Ще до офіційного анонсу поєдинку в медіа активно обговорювали майбутнє протистояння Ф'юрі та Джошуа. Експерти, боксери та представники команд висловлювали різні прогнози щодо перебігу бою та шансів кожного з суперників.

Пітер Ф'юрі, колишній тренер і дядько Тайсона, у коментарі для Boxing News Online назвав два можливі сценарії. На його думку, Ф'юрі може повністю перебоксувати Джошуа завдяки кращій техніці, або ж "Ей-Джей" матиме шанс спіймати суперника потужним ударом і завершити поєдинок достроково.

Дерек Чісора, якого цитує DAZN, вважає, що Джошуа необхідно максимально використати стартові раунди. За його словами, якщо "Ей-Джей" не зможе завдати вирішального удару в перших п'яти раундах, а бій затягнеться до сьомого-восьмого, Ф'юрі поступово перехопить ініціативу.

Сам Тайсон Ф'юрі, як завжди, налаштований максимально впевнено. Британець заявив, що має намір нокаутувати Джошуа вже в першому раунді, а підборіддя свого майбутнього суперника назвав "паперовим". Свою оцінку він пов'язав із тим, що Джошуа двічі побував у нокдауні в останньому липневому поєдинку проти Крістіана Пренги.

У коментарі для 24 Каналу автор ютуб-каналу "Тайк Майсон" Макс Діденко також озвучив свій прогноз на бій. На його думку, шанси розподіляються у співвідношенні 60 на 40 на користь Ф'юрі.

Офіційна пресконференція за участю обох боксерів запланована на 30 вересня в Лондоні. Їхній поєдинок стане першою очною зустріччю двох колишніх чемпіонів світу в професійному рингу після майже десяти років переговорів.

Перед головним боєм обидва спортсмени провели поєдинки в липні. Ф'юрі достроково здолав Маріуша Ваха, тоді як Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, хоча в першому раунді двічі опинявся в нокдауні.