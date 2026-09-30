Зламався об Усика та готує "трюк із Кличком": експерт розкрив брудний план Ф'юрі на бій з Джошуа

Британський боксер Тайсон Ф'юрі спробує застосувати проти Ентоні Джошуа психологічні прийоми, які свого часу допомогли йому вивести з рівноваги Володимира Кличка. Втім, проти Олександра Усика ця тактика не спрацювала – українець зумів захиститися від ментального тиску "Циганського короля".

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу Pro Boxing Fans розповів колишній чемпіон світу та експерт Джонні Нельсон. Він прокоментував майбутній поєдинок Ф'юрі та Джошуа, запланований на 11 грудня в Кардіффі.

Чому Ф'юрі зламався об Усика

За його словами, психологічне протистояння розпочнеться вже 30 вересня на першій пресконференції в Лондоні. Експерт зазначив, що Ф'юрі добре вміє тиснути на суперників, однак його методи діють далеко не на кожного.

Він наголосив, що в дилогії проти Усика фірмовий треш-ток британця зазнав повного фіаско. Головним щитом українця став мовний бар'єр та спокій.

Коли через труднощі перекладу сенс слів губився, Ф'юрі не міг діяти ефективно. Так було з Усиком: що б Тайсон не говорив, це просто не доходило до Олександра, або ж Усик майстерно вдавав, що нічого не розуміє. Ф'юрі так і не зміг переконати себе в тому, що заліз українцю в голову чи розлютив його. А для Тайсона це критично важливо,

– пояснив Нельсон.

Поєдинок з Кличком: старі трюки "Циганського короля"

Експерт застерігає команду Джошуа, адже Ентоні, на відміну від Усика, чудово розуміє англійську і є набагато вразливішим до провокацій. Нельсон закликав "Ей-Джея" "притихнути" і дозволити говорити своєму промоутеру Едді Гірну, інакше Ф'юрі знищить його ще до виходу в ринг, так само, як колись Кличка у 2015 році.

Тоді британець фактично влаштував психологічний терор українському чемпіону, вимагаючи в останній момент міняти занадто м'який настил рингу та погрожуючи скасуванням бою.

Не дивуйтеся, якщо він знову використає той старий трюк із Кличком. Пам'ятаєте епопею з настилом? Тепер у грі нові нюанси: хто виходитиме першим, чи з'являться вони разом? Якщо Ф'юрі за контрактом має йти першим, він може в день бою закритися в роздягальні й заявити: "Я не вийду, поки першим не піде Джошуа. І що ви мені зробите?". Він навмисно затягуватиме час, щоб змусити суперника перегоріти під час очікування. Ці ігри не зупиняться, поки не пролунає гонг,

– підсумував експерт.

Нагадаємо, що на кону буде вакантний титул чемпіона світу за версією WBA Super у надважкій вазі. Трансляція поєдинку відбудеться на платформі Netflix.