Порядок виходу на ринг британських боксерів Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі перед поєдинком 11 грудня мав визначити незвичний конкурс. Однак "Циганський король" виступив проти такої ідеї.

Про це повідомив промоутер Джошуа Едді Гірн у коментарі виданню The Independent. За його словами, саме Ентоні запропонував такий спосіб визначення черговості виходу на ринг.

У чому суть суперечки

Він запропонував на тижні перед боєм встановити автомат-силомір, який вимірює силу удару. Боксер, який виб'є більше очок, отримав би почесне право виходити в ринг другим (останнім).

Ідею підтримали організатори шоу з саудівської компанії Sela та транслятор поєдинку Netflix, вбачаючи в цьому видовищний елемент для телеефіру. Умову навіть внесли до контракту з боку Джошуа.

Це було прохання Джошуа, і Sela вирішила, що це чудова ідея для телебачення. Наскільки я розумію, Netflix теж сподобалася ця задумка. Той, хто наб'є найбільше очок на силомірі, виходитиме другим. Усе підписано й закріплено на папері,

– заявив Едді Гірн.

Реакція команди Ф'юрі

Попри попередні домовленості, сторона Ф'юрі заявила, що боксер не братиме участі в цьому змаганні, посилаючись на те, що в його версії контракту такого пункту немає.

Гірн припустив, що через відмову Ф'юрі питання виходу в ринг доведеться вирішувати традиційним способом – підкиданням монети.

Що відомо про поєдинок Ф'юрі – Джошуа

Бій між Ф'юрі та Джошуа відбудеться 11 грудня на стадіоні "Прінсіпаліті" в Кардіффі (Уельс), а офіційним транслятором бою стане Netflix. На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією WBA Super у надважкій вазі.

Обидва боксери востаннє виходили в ринг наприкінці липня: Ф'юрі в Таїланді достроково переміг Маріуша Ваха, тоді як Джошуа в Саудівській Аравії нокаутував Крістіана Пренгу, двічі побувавши в нокдауні вже в стартовому раунді.

Напередодні Британська боксерська рада офіційно надала Ф'юрі дозвіл на проведення поєдинку після додаткової перевірки стану його здоров'я, яку ініціювали через резонансні заяви його дружини Періс у документальному фільмі Netflix.