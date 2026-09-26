Бій оголошено, але є нюанс: чому історична дуель Ф'юрі – Джошуа опинилася на межі зриву

Британський бій у надважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, запланований у Кардіффі, опинився під серйозною загрозою зриву. Причиною можливого скасування поєдинку став директор UFC і керівник промоушена Zuffa Boxing Дейна Вайт.

Про це повідомляє авторитетний журналіст Sports Illustrated Кріс Меннікс. За інформацією інсайдера, головне протиріччя полягає в позиціях сторін щодо залучення Вайта до організації шоу.

Бій Джошуа – Ф'юрі під питанням: яка проблема

Голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, який фінансує подію, наполягає на тому, щоб очільник UFC увійшов до складу промоутерів вечора.

Як повідомляє видання Boxing Scene, зі свого боку, Ф'юрі повністю підтримав цю ідею та навіть особисто прибрав із контракту пункт, який забороняв Вайту брати участь у події.

Я прибрав цей пункт, щоб він міг брати участь. Так, я хочу бачити його тут. Мені подобається Дейна. Він хороший бізнесмен і людина, яка піднялася з нічого. Думаю, він здатний досягти великих успіхів у боксі та просто вижене Едді Гірна,

– сказав боксер.

Проте команда Джошуа та його промоутер Гірн категорично проти такої співпраці. У чинній угоді "Ей-Джея" чітко прописано, що компанія Zuffa Boxing не може виступати співорганізатором поєдинку. Цей юридичний тупик наразі ставить під питання проведення довгоочікуваної британської дуелі.

Нагадаємо, що на кону протистояння має стояти титул WBA Super у надважкій вазі. Влітку обидва боксери провели успішні проміжні бої: Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу, а Ф'юрі переміг польського представника Маріуша Ваха.