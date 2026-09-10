Шведський боксер назвав переможця бою Джошуа – Ф'юрі, який під загрозою зриву

Потенційний поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа привернув значну увагу вболівальників. Головна інтрига полягає в тому, чи відбудеться бій взагалі. Ситуацію додатково ускладнюють суперечки щодо місця проведення зустрічі.

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін поділився своїм прогнозом щодо можливого протистояння двох колишніх чемпіонів світу. Його слова наводить Boxing News Online.

Хто переможе у можливому бою Ф'юрі – Джошуа

На думку Валліна, перевага в цьому протистоянні буде на боці Ф'юрі. Водночас швед вважає, що Джошуа матиме реальні шанси на перемогу.

"Я думаю, що Ф'юрі перебоксує Джошуа, але Ентоні також дуже хороший боєць. Він точно матиме шанси в цьому бою. Може статися що завгодно. Тайсон, ймовірно, працюватиме другим номером, але в нього агресивний тренер, тому він також може спробувати діяти агресивно. Просто мені здається, що коли Ф'юрі перебуває у хорошій формі та діє гостро, у нього чудові боксерські навички, і це стане великою проблемою для Джошуа", – сказав Валлін.

Раніше повідомлялося, що бій Ф'юрі – Джошуа може відбутися у листопаді в США. Сторони попередньо погодили дату поєдинку – 20 листопада.

Однак на початку вересня переговори загострилися через розбіжності щодо місця проведення бою. Сам Ф'юрі заявив, що поєдинок може не відбутися, звинувативши команду Джошуа у висуванні "огидних вимог щодо грошей". При цьому британець оцінив шанси на проведення бою як 50 на 50.