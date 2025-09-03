Колишній чемпіон світу залишив свій прогноз на переможця поєдинку. Майріс Брієдіс розподілив між Теренсом Кроуфордом і Саулем Альваресом шанси на перемогу у відсотковому співвідношенні, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Який прогноз на бій Кроуфорд – Канело зробив Брієдіс?
Латвійський боксер робить ставку на непереможного американця, якого порівняв із Олександром Усиком.
Думаю, що шанси Кроуфорда – 60%, а Канело – 40%. Чому? Тому що Кроуфорд дуже розумний. Як би це пояснити. Він боксує ніби у стилі Усика. Він завдає і легких, і важких ударів. Він наче змія. Канело немов камінь. Він б'є дуже тяжко, але не рухається,
– сказав Брієдіс.
Що відомо про бій Кроуфорд – Альварес?
- На початку травня боксери провели першу дуель поглядів. Також вже вийшло промо мегафайту від Netflix.
- Двобій відбудеться на "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі (США). На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі, яким володіє Канело.
- В андеркарді вечора боксу свій бій проведе українець Сергій Богачук.
- У цьому поєдинку Теренс втратить пояс WBA.
- За спиною Кроуфорда 41 переможний двобій (31 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг у серпні 2024-го, коли здолав Ісраїла Мадрімова.
- Натомість Альварес має 63 перемоги у 67-ми поєдинках (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових.