Бывший чемпион мира оставил свой прогноз на победителя поединка. Майрис Бриедис распределил между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом шансы на победу в процентном соотношении, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Какой прогноз на бой Кроуфорд – Канело сделал Бриедис?

Латвийский боксер делает ставку на непобедимого американца, которого сравнил с Александром Усиком.

Думаю, что шансы Кроуфорда – 60%, а Канело – 40%. Почему? Потому что Кроуфорд очень умный. Как бы это объяснить. Он боксирует как бы в стиле Усика. Он наносит и легкие, и тяжелые удары. Он как змея. Канело словно камень. Он бьет очень тяжело, но не двигается,

– сказал Бриедис.

Что известно о бое Кроуфорд – Альварес?