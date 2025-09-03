Вже 13 вересня на поціновувачів боксу чекає черговий мегафайт року, у якому Теренс Кроуфорд зустрінеться із Саулем Альваресом. Латвійський боксер Майріс Брієдіс висловився щодо цього протистояння.

Колишній чемпіон світу залишив свій прогноз на переможця поєдинку. Майріс Брієдіс розподілив між Теренсом Кроуфордом і Саулем Альваресом шанси на перемогу у відсотковому співвідношенні, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Який прогноз на бій Кроуфорд – Канело зробив Брієдіс?

Латвійський боксер робить ставку на непереможного американця, якого порівняв із Олександром Усиком.

Думаю, що шанси Кроуфорда – 60%, а Канело – 40%. Чому? Тому що Кроуфорд дуже розумний. Як би це пояснити. Він боксує ніби у стилі Усика. Він завдає і легких, і важких ударів. Він наче змія. Канело немов камінь. Він б'є дуже тяжко, але не рухається,

– сказав Брієдіс.

Що відомо про бій Кроуфорд – Альварес?