"Как змея": экс-чемпион мира сравнил непобедимую звезду бокса с Усиком
- Майрис Бриедис прогнозирует победу Теренса Кроуфорда с шансами 60% против 40% для Сауля Альвареса, сравнивая стиль Кроуфорда с Александром Усиком.
- Бой между Кроуфордом и Альваресом состоится на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе, где на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе.
- Теренс Кроуфорд имеет 41 победу, из которых 31 нокаутом, а Сауль Альварес имеет 63 победы из 67 боев, включая 39 нокаутами.
- Украинец Сергей Богачук также примет участие в андеркарде вечера бокса.
Уже 13 сентября ценителей бокса ждет очередной мегафайт года, в котором Теренс Кроуфорд встретится с Саулем Альваресом. Латвийский боксер Майрис Бриедис высказался относительно этого противостояния.
Бывший чемпион мира оставил свой прогноз на победителя поединка. Майрис Бриедис распределил между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом шансы на победу в процентном соотношении, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Какой прогноз на бой Кроуфорд – Канело сделал Бриедис?
Латвийский боксер делает ставку на непобедимого американца, которого сравнил с Александром Усиком.
Думаю, что шансы Кроуфорда – 60%, а Канело – 40%. Почему? Потому что Кроуфорд очень умный. Как бы это объяснить. Он боксирует как бы в стиле Усика. Он наносит и легкие, и тяжелые удары. Он как змея. Канело словно камень. Он бьет очень тяжело, но не двигается,
– сказал Бриедис.
Что известно о бое Кроуфорд – Альварес?
- В начале мая боксеры провели первую дуэль взглядов. Также уже вышло промо мегафайта от Netflix.
- Поединок состоится на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе (США). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет Канело.
- В андеркарде вечера бокса свой бой проведет украинец Сергей Богачук.
- В этом поединке Теренс потеряет пояс WBA.
- За спиной Кроуфорда 41 победный поединок (31 – нокаутом). Последний раз выходил в ринг в августе 2024-го, когда одолел Исраила Мадримова.
- Зато Альварес имеет 63 победы в 67-ми поединках (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых.