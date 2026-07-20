"Він нам нічого не винен": чи відбудеться бій між Усиком і Вайлдером

Олександр Усик добровільно віддав усі свої пояси, а також заявив, що проведе прощальний поєдинок. Його суперником може стати американець Деонтей Вайлдер.

Телеведучий і коментатор Адам Сміт в інтерв'ю ютуб-каналу Boxing Now поділився думками про те, чому українець відмовився від своїх титулів. А також, чи відбудеться його бій проти Деонтея Вайлдера.

Чому Усик відмовився від усіх своїх титулів?

Сміт розповів, що він не здивований рішенню Усика відмовитись від усіх своїх поясів. На його думку, українець досягнув усього в боксі. Він двічі був абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Тож, йому більше немає чого доводити.

Усик мав більш рівний виступ проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Утім усе одно українець виконав свою роботу

– зазначив телеведучий і коментатор.

Він продовжив, що знає про скарги людей на несправедливу зупинку бою. Однак на той момент уже все йшло в один бік. Верховен доклав усіх зусиль, яких міг, але Усик усе одно переміг.

Чи буде бій Усика проти Вайлдера?

За словами Адама Сміта, Усик має битись проти Деонтея Вайлдера. Цей бій, на його думку, має відбутись на шоу Zuffa в США. І нічого немає поганого, якщо Усик за цей поєдинок отримає величезний гонорар. Сміт бажає українцю тільки успіхів.

"Він нам нічого не винен. Він був найвеличнішим бійцем свого покоління", – зауважив Сміт.

Також щодо можливого бою Усика проти Вайлдера висловився боксер Карл Фроч. На його думку, американець стане зручним суперником для українця. А найскандальніший боксер світу Шенно Бріггс уже дав пораду Вайлдеру, як нокаутувати Олександра.