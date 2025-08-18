Британський боксер Дерек Чісора висловився про потенційну битву Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. Ветеран боксу спрогнозував переможця такого протистояння.

Дерек Чісора ствердно назвав переможця протистояння Олександра Усика проти Мозеса Ітауми. Ветеран боксу зробив ставку на свого колишнього суперника, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Який прогноз зробив Чісора на бій Усик – Ітаума?

На його думку, у такому потенційному двобої в Ітауми не було б шансів.

Усик переможе малого, Усик його вб’є,

– сказав Чісора.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 серпня Ітаума провів бій проти ще одного ветерана боксу Ділліана Вайта. Мозес вже у першому раунді нокаутував 37-річного суперника, продовживши свою переможну серію до 13-ти боїв поспіль.

Цікаво, що після бою "Новий Майк Тайсон" заявив, що не збирається кидати виклик Усику навіть попри те, що йому приписують даний двобій. Тим паче, що попереду в Олександра прощальний поєдинок. 19 липня Усик вдруге переміг Даніеля Дюбуа у Лондоні та повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Раніше мексиканський тренер Абель Санчес розповідав, скільки боїв потрібно провести Ітаумі, аби вийти на рівень непереможного Усика. Також промоутер Едді Хірн запевняв, що ніхто не буде поспішати із битвою Усик – Ітаума, що ще більше унеможливлює проведення такого бою.