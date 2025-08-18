Британский боксер Дерек Чисора высказался о потенциальной битве Александра Усика против Мозеса Итаумы. Ветеран бокса спрогнозировал победителя такого противостояния.

Дерек Чисора утвердительно назвал победителя противостояния Александра Усика против Мозеса Итаумы. Ветеран бокса сделал ставку на своего бывшего соперника, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Какой прогноз сделал Чисора на бой Усик – Итаума?

По его мнению, в таком потенциальном поединке у Итаумы не было бы шансов.

Усик победит малого, Усик его убьет,

– сказал Чисора.

Напомним, что в ночь на 17 августа Итаума провел бой против еще одного ветерана бокса Диллиана Уайта. Мозес уже в первом раунде нокаутировал 37-летнего соперника, продолжив свою победную серию до 13-ти боев подряд.

Интересно, что после боя "Новый Майк Тайсон" заявил, что не собирается бросать вызов Усику даже несмотря на то, что ему приписывают данный поединок. Тем более, что впереди у Александра прощальный поединок. 19 июля Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа в Лондоне и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Ранее мексиканский тренер Абель Санчес рассказывал, сколько боев нужно провести Итауме, чтобы выйти на уровень непобедимого Усика. Также промоутер Эдди Хирн уверял, что никто не будет спешить с битвой Усик – Итаума, что еще больше делает невозможным проведение такого боя.