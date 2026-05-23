"Рознеси": зірки футболу підтримали Верховена перед боєм з Усиком

Олександр Усик і Ріко Верховен 23 травня проведуть бій за титул чемпіона світу WBC. Перед поєдинком нідерландський боєць отримав підтримку від низки зіркових футболістів.

Нідерландські гравці Вірджіл ван Дейк, Джорджиньйо Вейналдум, Коді Ґакпо та Дензел Думфріс звернулися до Верховена. Про це повідомляє 24 Канал.

Хто підтримав Верховена перед боєм з Усиком?

Футболіст Ліверпуля Вірджіл ван Дейк побажав успіху своєму земляку та закликав його рознести все.

Ріко, успіхів тобі. Роби свою роботу, насолоджуйся. Що це буде за бій з Усиком. І ще раз, нехай щастить. Рознеси це,

– зазначив захисник.

Джорджиньйо Вейналдум зізнався, що зазвичай уболіває за українського спортсмена, але на цей бій обіцяв змінити свій вибір.

"Ріко, чемпіоне. Хочу побажати тобі успіхів у твоєму бою проти Усика і, звичайно, сподіваюся, що ти виграєш його. Зазвичай, я вболіваю за Усика, але у цьому поєдинку я точно зміню свій вибір. Насолоджуйся, зроби максимум від себе і виграй", – сказав півзахисник.

Футболісти підтримали Верховена перед боєм з Усиком: дивіться відео

Дензел Думфріс, який виступає за міланський Інтер, відзначив те, що Ріко представляє Нідерланди не тільки в кікбоксингу, але й боксі.

Вітання Ріко, бажаю тобі успіхів у твоєму бою. Фантастично бачити те, як ти представляєш Нідерланди та своє ім'я не тільки в кікбоксингу, а й у боксі. Бажаю тобі успіхів та вірю в твою перемогу,

– заявив оборонець.

Урешті-решт, Коді Ґакпо з Ліверпуля очікує на хороший поєдинок і не сумнівається у перемозі свого земляка.

"Ріко, бажаю тобі успіхів у бою проти Усика. Буде хороший поєдинок, але, як завжди, ти переможеш. Ми віримо в тебе. Нідерланди підтримують тебе", – сказав нападник.

