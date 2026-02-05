Чи буде третій бій Усика за абсолюта: володар титулу WBO розповів про діалог із українцем

Володар титулу WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі заінтригував своєю розмовою з Олександром Усиком на церемонії нагородження The Ring. Він натякнув на те, що українець може провести третій бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Вордлі розказав, чому Усик віддав йому пояс WBO. Про це він повідомив в інтерв'ю для iFL TV.

Цікаво Непереможний боєць хоче розділити ринг з Усиком: він запропонував дату для битви

Що сказав Усик Вордлі?

Вордлі зазначив, що Усик пожартував, мовляв, злякався його й саме тому віддав пояс. Утім британець додав, що дуже хотів би провести бій із Усиком. За словами боксера, українець сказав, що хотів би ще одного разу об'єднати всі пояси.

Вважаю, що в його голові та в його планах він завжди має намір до цього повернутися і знову спробувати зібрати пояси. Думаю, статус триразового абсолютного чемпіона звучить для нього надто привабливо, щоб до цього не прагнути,

– зауважив Вордлі.

Він додав, що Усик учинив правильно, віддавши пояс WBO. Утім Вордлі наголосив, що саме зараз українець не є для нього настільки бажаним суперником. Найтоповішим Вордлі вважає Тайсона Ф'юрі, хоча не поділяє їх із Усиком на перше та друге місце.

Хто стане наступним суперником Усика?

Український чемпіон у 2025 році провів усього один поєдинок. Утім заявляв, що у 2026 році хотів би повернутись на ринг. Ба більше, Усик в інтерв'ю для Boxing King Media назвав ім'я найбажанішого суперника. Це американський боксер Деонтей Вайлдер.

"Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він є одним з найбільших супертяжів за останні 10 років", – підкреслив Усик.

У команді Усика заявили, що вже потрохи почали підготовку до цього бою. Зокрема, серед дат поєдинку розглядають кінець 2026 року. А місцем проведення протистояння США – міста Лас-Вегас або Лос-Анджелес.

