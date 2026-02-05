Будет ли третий бой Усика за абсолюта: обладатель титула WBO рассказал о диалоге с украинцем

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли заинтриговал своим разговором с Александром Усиком на церемонии награждения The Ring. Он намекнул на то, что украинец может провести третий бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Уордли рассказал, почему Усик отдал ему пояс WBO. Об этом он сообщил в интервью для iFL TV.

Что сказал Усик Уордли?

Уордли отметил, что Усик пошутил, мол, испугался его и именно поэтому отдал пояс. Впрочем британец добавил, что очень хотел бы провести бой с Усиком. По словам боксера, украинец сказал, что хотел бы еще однажды объединить все пояса.

Считаю, что в его голове и в его планах он всегда намерен к этому вернуться и снова попытаться собрать пояса. Думаю, статус трехкратного абсолютного чемпиона звучит для него слишком привлекательно, чтобы к этому не стремиться,

– заметил Уордли.

Он добавил, что Усик поступил правильно, отдав пояс WBO. Впрочем Уордли отметил, что именно сейчас украинец не является для него столь желанным соперником. Самым топовым Уордли считает Тайсона Фьюри, хотя не разделяет их с Усиком на первое и второе место.

Кто станет следующим соперником Усика?

Украинский чемпион в 2025 году провел всего один поединок. Впрочем заявлял, что в 2026 году хотел бы вернуться на ринг. Более того, Усик в интервью для Boxing King Media назвал имя самого желанного соперника. Это американский боксер Деонтей Уайлдер.

"Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет", – подчеркнул Усик.

В команде Усика заявили, что уже понемногу начали подготовку к этому бою. В частности, среди дат поединка рассматривают конец 2026 года. А местом проведения противостояния США – города Лас-Вегас или Лос-Анджелес.

