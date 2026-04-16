Подвійний нокдаун: боксери в Японії стали героями найбільшого курйозу року

У понеділок, 13 квітня, на боксерському турнірі в Японії відбувся бій між Сеї Ямагучі та Хірокі Аракавою, який несподівано потрапив до числа найцікавіших і найнезвичніших подій боксу цього року. Вже в першому раунді глядачі стали свідками рідкісного моменту.

Обидва бійці одночасно відправили один одного в нокдаун, повідомляє 24 Канал. Це майже нереально навіть на професійному рівні.

Що відомо про нокдаун у бою Ямачі проти Аракави?

Під час обміну ударами суперники одночасно влучили джебами, що призвело до того, що обоє втратили рівновагу та опинилися на канвасі, створивши курйозну сцену, яка миттєво стала вірусною серед шанувальників боксу.

Незважаючи на цей момент, поєдинок тривав до кінця і після чотирьох раундів судді віддали перемогу Сеї Ямагучі.

