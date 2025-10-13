Український супертяж Богдан Миронець відверто розповів, як реагує на те, що його порівнюють із Олександром Усиком. Чемпіон WBC Francophone у хевівейті запевнив, що такі порівняння є для нього лише компліментом.

Водночас Богдан Миронець переконує, що не слід його називати другим Олександром Усиком. Український боксер будує власний шлях до вершин та назвав дедлайн піка своєї кар'єри, додавши гучну заяву, передає 24 Канал із посиланням на BoxingScene.

Як Миронець реагує на своє порівняння із Усиком?

Також Миронець назвав себе боксером, якого недооцінюють у світі. Богдан впевнений, що його наполегливість та праця приведуть його до чемпіонства.

Якщо хтось порівнює мене з Усиком, це комплімент для мене, але я не другий Усик. Я перший Миронець. У мене свій власний шлях, без видатної аматорської кар’єри, без спонсорів, без компетентного медіа промоушену. Те, чого я вже досяг, – це результат лише моєї роботи та кількох людей, які вірять у мій потенціал. Я точно вважаю, що я – найнедооціненіший боксер у світі. Моя наполеглива праця та навички приведуть мене до чемпіонства. Це лише питання часу. Я вже один з найкращих у світі. Через 2 – 3 роки, коли я досягну піку своєї фізичної та технічної форми, я буду найкращим,

– заявив Миронець.

Що відомо про Богдана Миронця?