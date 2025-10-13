Украинский супертяжеловес Богдан Миронец откровенно рассказал, как реагирует на то, что его сравнивают с Александром Усиком. Чемпион WBC Francophone в хэвивейте заверил, что такие сравнения являются для него лишь комплиментом.

В то же время Богдан Миронец убеждает, что не следует его называть вторым Александром Усиком. Украинский боксер строит собственный путь к вершинам и назвал дедлайн пика своей карьеры, добавив громкое заявление, передает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

Стоит внимания Маэстро нокаутов: известный тренер рассказал, кто может стать соперником Усика

Как Миронец реагирует на свое сравнение с Усиком?

Также Миронец назвал себя боксером, которого недооценивают в мире. Богдан уверен, что его настойчивость и труд приведут его к чемпионству.

Если кто-то сравнивает меня с Усиком, это комплимент для меня, но я не второй Усик. Я первый Миронец. У меня свой собственный путь, без выдающейся любительской карьеры, без спонсоров, без компетентного медиа промоушена. То, чего я уже достиг, – это результат только моей работы и нескольких людей, которые верят в мой потенциал. Я точно считаю, что я – самый недооцененный боксер в мире. Мой упорный труд и навыки приведут меня к чемпионству. Это лишь вопрос времени. Я уже один из лучших в мире. Через 2 – 3 года, когда я достигну пика своей физической и технической формы, я буду лучшим,

– заявил Миронец.

Отметим, что звездный украинец Денис Беринчик анонсировал свои следующие бои, два из которых будут на кулаках.

Что известно о Богдане Миронце?