В то же время Богдан Миронец убеждает, что не следует его называть вторым Александром Усиком. Украинский боксер строит собственный путь к вершинам и назвал дедлайн пика своей карьеры, добавив громкое заявление, передает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.
Как Миронец реагирует на свое сравнение с Усиком?
Также Миронец назвал себя боксером, которого недооценивают в мире. Богдан уверен, что его настойчивость и труд приведут его к чемпионству.
Если кто-то сравнивает меня с Усиком, это комплимент для меня, но я не второй Усик. Я первый Миронец. У меня свой собственный путь, без выдающейся любительской карьеры, без спонсоров, без компетентного медиа промоушена. То, чего я уже достиг, – это результат только моей работы и нескольких людей, которые верят в мой потенциал. Я точно считаю, что я – самый недооцененный боксер в мире. Мой упорный труд и навыки приведут меня к чемпионству. Это лишь вопрос времени. Я уже один из лучших в мире. Через 2 – 3 года, когда я достигну пика своей физической и технической формы, я буду лучшим,
– заявил Миронец.
Отметим, что звездный украинец Денис Беринчик анонсировал свои следующие бои, два из которых будут на кулаках.
Что известно о Богдане Миронце?
- 31-летний боксер из Киева, который дебютировал на профи-ринге в 2020-м году.
- С тех пор Миронец одержал 11 побед (5 – нокаутом) и потерпел пока одно поражение. То единственное фиаско было в бою против француза Давида Спилмонта в его четвертом поединке на профи-ринге (данные BoxRec).
- Последний раз Богдан выходил в ринг 12 декабря 2024 года, когда победил кубинца Хосе Лардуэта и стал чемпионом WBC Franchophone в хевивейте.