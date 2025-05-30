Український боксер порівняв боксерський шлях Усика із проходженням відеогри

Український боксер Богдан Миронець висловив свою думку про кар'єру Олександра Усика. 31-річний боєць високо відзначив виступи свого зіркового земляка.

У своєму інтерв'ю для видання "Чемпіон" Богдан Миронець порівняв боксерський шлях Олександра Усика із проходженням відеогри. Український боксер відзначив успіхи Усика в аматорах та тепер у професіоналах, передає 24 Канал.

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Миронець оцінив виступи Усика

31-річний боксер пригадав перемоги Усика над британськими суперниками.

Олександр пройшов бокс, як відеогру, причому в режимі екстра-хард. Пройшов весь аматорський бокс – виграв усе, що можна. Тепер виграв все, що міг в професіоналах. У бою з Дюбуа подивимося, чи важко йому знаходити мотивацію прямо зараз. Але судячи з його інтерв'ю, думаю, він ще здатний нас приємно здивувати. Усіх найкращих британців побив по два рази. Тепер настала черга Дюбуа,

– сказав Миронець.

Мова йшла про перемоги Усика над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Відзначимо, що Олександр завдав дебютних поразок у кар'єрі "Циганського короля", після яких британець вчергове пішов на пенсію.

До слова. Богдан Миронець провів на профі-рингу 11 боїв, у яких здобув 10 перемог 5 – нокаутом) та зазнав однієї поразки. Вже 28 червня Миронець поб'ється у Німеччині із місцевим боксером Гранітом Шала. На кону бою стоятиме титул континентального чемпіона WBA.

Нагадаємо, що за спиною Усика 23 переможні бої у професіоналах (14 – нокаутом). Вже 19 липня 2025 року Олександр проведе реванш проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі". У першому поєдинку Усик переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща).