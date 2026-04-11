Кривдник Богачука знепритомнів перед боєм і був терміново госпіталізований
- Брендон Адамс знепритомнів у своєму готельному номері перед боєм з Каомхіном Агярко і був терміново госпіталізований.
- Адамс не зможе взяти участь у вечорі боксу 11 квітня, але сподівається на проведення бою після отримання медичного висновку.
Боксер першої середньої ваги Брендон Адамс 11 квітня мав провести бій за статус претендента на пояс IBF проти ірландця Каомхіна Агярко. Проте у день зважування сталося дещо непередбачуване.
Адамс не зміг прибути на офіційні заходи, оскільки був терміново ушпиталений. Як пише The Ring, спортсмен знепритомнів у своєму готельному номері.
Що сталося з Брендоном Адамсом?
Про страшну подію у житті американського боксера розповів у мережі X журналіст Майк Коппінгер.
За його словами, рано вранці у п'ятницю Брендон відчув біль у грудях. Він знепритомнів просто у власній кімнаті в готелі у Лас-Вегасі. Менеджмент боксера негайно викликав медиків, Адамс був терміново ушпиталений.
Висновок лікарів поки не оприлюднено, але Адамс точно не зможе взяти участь у вечорі боксу, який був запланований на 11 квітня. Боксер передав через свою команду слова суму та розчарування щодо скасування бою, до якого він так наполегливо готувався.
Адамс особливо поспівчував Агярко, який прибув на поєдинок з-за океану. Брендон сподівається, що йому все ж вдасться побитися з ірландцем після того, як йому нададуть відповідний медичний висновок.
Що відомо про Брендона Адамса?
- Бій з Агярко мав стати 31-им у професійній кар'єрі Адамса. Він здобув 26 перемог.
- Останнім поєдинком для американця стала дуель з українцем Сергієм Богачуком у вересні минулого року. Брендон здобув перемогу одностайним рішенням суддів.
- До цього вони зустрічалися у 2021 році – тоді Адамс був визнаний переможцем технічним нокаутом у 8-му раунді.