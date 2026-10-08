"Не знаю, наскільки вони хороші друзі": у Британії вийшли із заявою про Усика і Джошуа

Тайсон Ф'юрі напередодні бою проти Ентоні Джошуа прокоментував рішення останнього повернутися до тренера Бена Девісона. Джошуа пішов від команди Олександра Усика після двох переможних поєдинків.

У коментарі The Ring Ф'юрі сказав, що не знає, наскільки українець та британець хороші друзі. Він навіть іронічно заявив, що Джошуа пішов від "неймовірної команди" Усика до тренера, якого раніше вважав недостатньо хорошим.

Ф'юрі зробив заяву про Усика та Джошуа

"Не знаю, наскільки вони хороші друзі. Схоже, що він пішов від команди Усика, цієї неймовірної тренерської команди, яка чудово працює, і повернувся до Бена Девісона. Того самого хлопця, який нібито був для нього недостатньо хорошим, коли він пішов від нього минулого року. Тож я не знаю, що там відбувається", – заявив "Циганський король".

Тайсон зауважив, що Джошуа постійно "хапається за соломинку й намагається використати будь-яку можливість, тому що постійно змінює тренерів".

У нього було п'ять тренерів в останніх 6 – 7 боях,

– додав 38-річний боксер.

За словами "Циганського короля", боксер ніколи не зможе показати свій максимум, адже потрібен час, щоб зрозуміти стиль наставника.

Джошуа змінив тренера

Нагадаємо, до двох попередніх поєдинків Джошуа готувала команда Усика, під керівництвом якої британець нокаутував Джейка Пола та Крістіана Пренгу.

Однак після попереднього поєдинку "Ей-Джея" команду українців критикували, оскільки Джошуа ледь не програв Прензі вже після першого раунду.

Зрештою Джошуа вирішив повернутися до Девісона. Промоутер британця Едді Гірн пояснив, що рішення пов'язане з тим, що цей фахівець добре знає Ф'юрі, і це має допомогти Ентоні в майбутньому бою.

Попри зміну тренера, Джошуа не відмовився від допомоги української школи боксу. Стартовий етап підготовки британець розпочав у Дубаї, де залучив до роботи українського фахівця Дмитра Литвиненка.

Додамо, бій Джошуа – Ф'юрі офіційно відбудеться 11 грудня у Кардіффі.