Водночас особливу увагу у боксерському світі привернули радикальні та несподівані зміни у тренерському штабі Джошуа. Про всі деталі – у матеріалі 24 Каналу.

Український слід та секретна зброя в Дубаї

Попри зміну головного наставника, Джошуа не відмовився від допомоги української школи боксу. Стартовий етап підготовки британець розпочав у Дубаї, де залучив до роботи українського фахівця Дмитра Литвиненка.

Цікаво, що Литвиненко та екстренер Джошуа Голуб чудово знають один одного, адже раніше разом працювали в київському залі All Stars Boxing. Ба більше, команда Усика та інші українські фахівці продовжують частково допомагати Ентоні.

Повернення до Бена Девісона

Перед вирішальним боєм 36-річний Джошуа повністю змінив свій тренувальний табір. Після перемоги над Крістіаном Пренгою британський боксер, можливо, призупинив співпрацю з українським тренером Єгором Голубом.

Нагадаємо, Голуб (представник команди Олександра Усика) очолював куток "Ей-Джея" наприкінці 2025-го та в першій половині 2026 року, привівши його до двох перемог – над Джейком Полом та Крістіаном Пренгою.

У вересні – жовтні 2026 року головним тренером Джошуа знову став британський фахівець Бен Девісон, з яким Ентоні успішно співпрацював раніше.

Тренувальний штаб проти "Циганського короля"

Для фінальної підготовки до 38-річного Ф'юрі команда Джошуа ухвалила неочікувані рішення. Окрім роботи з Девісоном та тренувань з Литвиненком, Ентоні також консультується з Пітером Ф'юрі – дядьком та колишнім тренером свого майбутнього суперника.