Український боксер, який представляє Польщу, здобув дострокову перемогу
- Федір Черкашин, український боксер, який виступає за Польщу, здобув перемогу над Патріком Аллотеєм у Ньюарку, США.
- Черкашин тричі відправив Аллотея у нокдаун у другому раунді, після чого рефері зупинив бій.
- Це 26-та перемога Черкашина у його кар'єрі, і він займає третє місце у рейтингу WBO з шансами на чемпіонський пояс у 2025 році.
Федір Черкашин зустрівся у поєдинку із Патріком Аллотеєм. Український боксер, який представляє Польщу, переміг ганського опонента.
У ніч з 1 на 2 лютого, відбувся бій у середній вазі між Федором Черкашиним та Патріком Аллотеєм. Місце проведення поєдинку Ньюарк, США, повідомляє 24 канал.
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Як Черкашин переміг Аллотея
Перший раунд очікувано пройшов спокійно. Боксери не кидались вперед та проводили обережну розвідку, щоб знайти слабкі місця одне одного та перевіряли захист дальніми ударами.
У другому раунді Федір Черкашин перехопив ініціативу. Український боксер з легкістю знаходив зручну дистанцію та став розбирати Патріка Аллотея, працюючи серіями ударів.
Черкашин тричі за раунд відправив Аллотея у нокдаун. Після того, як ганський боксер втретє поцілував канвас, рефері вирішив зупинити односторонній поєдинок.
Перемога над Аллотеєм стала для Черкашина 26 у його кар'єрі. Український боксер знаходиться на третьому місці у рейтингу WBO та вже у 2025 році має шанси поборотись за чемпіонський пояс.