Колишній промоутер Чісори прокоментував поразку боксера від Вайлдера

Британський боксер Дерек Чісора поступився американцю Деонтею Вайлдеру за підсумками розділеного рішення суддів. Едді Гірн, який займався промоутерською підтримкою Чісори в другій половині його кар'єри, розповів про те, як Вайлдер здобув перемогу в цьому поєдинку.

У інтерв'ю виданню The Stomping Ground Гірн детально пояснив свій вердикт. Він не погодився з оцінкою судді Філа Едвардса, який зарахував бій із рахунком 115-112.

Що сказав Гірн про бій Чісора – Вайлдер?

Едді Гірн назвав бій "веселим". У інтерв'ю для Boxing King Media він визнав, що Вайлдер провів достатньо сильний поєдинок, щоб здобути перемогу з перевагою у два-три раунди.

Це був хороший, конкурентний бій,

– зазначив Гірн.

Він додав, що Чісорі зіткнувся з великими труднощами, але переміг "правильний боєць". Вайлдер добре боксував, хоч і пропустив кілька ударів, і поступово повертав втрачену впевненість.

Він був під великим тиском, зробив кілька хороших ударів, і я вважаю, що він почав трохи набувати впевненості, бо йому не вистачало впевненості,

– ділиться Едді Гірн.

Гірн також сумнівається в результаті поєдинку.

Я не думаю, що він виграв із перевагою у три раунди – скільки там було, 115 – 112? Він добре провів кінцівку та виграв останній раунд,

– сказав проумоутер.

Як пройшов бій Чісора – Вайлдер?