Зірковий боксер хотів змінити вагову категорію заради бою з Усиком: чому зірвався план
- Боксер Давід Бенавідес планував битися з Олександром Усиком, але наразі не готовий до бою з супертяжами.
- Бенавідес залишається непереможним після 30 боїв, зокрема, його остання перемога була над Девідом Моррелом у лютому 2025 року.
Батько та тренер чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі Давіда Бенавідеса розкрив плани свого сина та підопічного. Виявилось, що зірковий боксер планував виходити у ринг проти Олександра Усика.
Хосе Банавідес-старший розповів про бажання свого сина на проведення поєдинків проти боксерів з інших вагових категорій. За словами батька Давіда Бенавідеса, вони намагались підійнятись у важкий дивізіон, аби побитись з Олександром Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News 24.
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Бенавідес міг побитись з Усиком
Однак батько зіркового боксера зізнався, що наразі його син не готовий боксувати проти топових супертяжів.
Ми намагалися піднятися, щоб битися з Усиком у хевівейті – Давід ще не готовий до цього. Я не думаю, що Кроуфорд готовий до цього також,
– сказав Бенавідес-старший.
Відзначимо, що 28-річний Давід Бенавідес востаннє виходив у ринг у лютому 2025-го. Американець переміг володаря титулу WBA Regular Девіда Моррела одноголосним рішенням суддів – 115-111 (двічі) та 118-109. Бенавідес досі є непереможним боксером після проведення 30 боїв, у яких оформив 24 звитяги нокаутом.
Перед цим у червні минулого року Бенавідес тріумфував у поєдинку проти українця Олександра Гвоздика. Це була 29-та перемога для Давіда.
До слова, у Бенавідеса грандіозні плани на майбутнє. Давід хоче скинути Усика із вершини рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії P4P