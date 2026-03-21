Кличко в Німеччині вже прізвисько: чому Віталія Кличка називали "Доктор Залізний Кулак"

Віталій Кличко провів блискучу кар'єру в боксі. Він навіть потрапив у Книгу Рекордрів Гіннеса, й саме цей факт стоїть у витоків його боксерського прізвиська – "Доктор Залізний Кулак".

Це прізвисько закріпилось за українським боксером на початку 2000-х років завдяки німецьким медіа, повідомляє 24 Канал. Що цікаво, прізвище братів Кличків для німців уже звучало як прізвисько.

Як у Віталія Кличка з'явилось прізвисько "Доктор Залізний Кулак"?

Віталій Кличко дебютував на професійному ринзі 16 листопада 1996 року. Уже в другому раунді він нокаутував американця Тоні Бредхема. Ця перемога стала початком безпрецедентної в історії боксу серії звитяг Віталія Кличка.

Він виграв 27 поєдинків поспіль нокаутом, перевершивши досягнення Майка Тайсона. Такий успіх українського боксера зафіксований у Книзі Рекордів Гінесса. Серія перемог Кличка нокаутами прикріпила до нього прізвиського "Залізний кулак".

Утім у 2000 році Віталій Кличко отримав учений ступінь кандидата наук у галузі фізичного виховання та спорту. Тож, у німецьких ЗМІ біля його прізвиська "Залізний кулак" почало з'являтись слово "Доктор", яке назавжди тепер пов'язане з ім'ям спортсмена.

Цікаво, що боксеру з прізвищем Кличко в Німеччині в принципі не потрібне було прізвисько. "Клич" – німецькою удар, "КО" – це обозначення нокауту. Фактично німецькі фанати боксу з перших днів Віталія-боксера чули, що на ринг виходить людина з прізвищем "Удар у нокаут".

Якою була кар'єра Кличка-старшого?

Свій перший серйозний чемпіонський пояс за версією WBO Віталій виборов у 1999 році, нокаутувавши в другому раунді Гербі Гайда. Це титул він втратив 1 квітня 2000 року, коли зазнав першої в кар'єрі поразки від Кріса Берда через травму плеча.

До наступного титульного бою українець ішов понад 3 роки. Поєдинок проти володаря поясу WBC став одним із найбільш суперечливих в історії боксу. Кличко в 6 раунді отримав розсічення, та попри його протести, бій був зупинений і титул лишився в Льюїса, який завершив кар'єру, не давши Віталію реванш.

Усе ж вакантний титул Кличко підібрав, коли переміг Коррі Сандерса, який перед тим, між іншим, здолав Володимира Кличка. Так Віталій Кличко став першим світлошкірим володарем найпрестижнішого титулу в світовій боксерській ієрархії.

Під час підготовки до бою проти Хасіма Рахма Віталій зазнав важкої травми коліна. Він переніс операцію та у 2005 році оголосив про завершення кар'єри. Це було справжнім шоком для фанів боксу. Утім на початку 2008 році лікарі дозволили Віталію повернутись на ринг.

Повернення було феноменальним. Кличко одразу кинув виклик чинному володарю пояса WBC Семуелю Пітеру. Упродовж восьми раундів українець нещадно бив суперника, й у 9 раунді з кута його опонента прилетів рушник – Кличко знову переміг достроково.

До завершення кар'єри у 2012 році Віталій більше не поступався. Свій останній бій він провів 9 вересня 2012 року проти німця Мануеля Чарра. Кличко здобув перемогу у фірмовому стилі – нокаутом у 4 раунді. А як ще міг піти з рингу "Доктор Залізний Кулак".

