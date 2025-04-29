Причиною словесної перепалки між Олександром Усиком та представником команди британця став удар у першому бою боксерів. Мова йде про удар нижче поясу, який Усику по ходу 5-го раунду завдав Дюбуа, інформує 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Оце так "Вирву тобі очі, а твій язик буде висіти з рота": представник команди Дюбуа погрожував Усику

Суперечка Усика та представника Дюбуа

Хоча ще тоді у команді Даніеля угледіли симуляцію від Олександра. 28 квітня 2025 року у Лондоні знову підійнялась ця скандальна тема.

Усик вкотре показав місце, куди йому пробив "Динаміт". Натомість почув у відповідь: "Ти бачив свою реакцію?".

У відповідь Усик запитав Фокса, чи має він медичну освіту.

Відео перепалки Усика та представника Дюбуа

Нагадаємо, що у першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.

28 квітня на дуелі поглядів британець штовхнув Олександра, який не став відповідати "Динаміту" тією ж монетою. Реванш за "абсолют" у хевівейті відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" (Лондон).