Причиною словесної перепалки між Олександром Усиком та представником команди британця став удар у першому бою боксерів. Мова йде про удар нижче поясу, який Усику по ходу 5-го раунду завдав Дюбуа, інформує 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.
Оце так "Вирву тобі очі, а твій язик буде висіти з рота": представник команди Дюбуа погрожував Усику
Суперечка Усика та представника Дюбуа
Хоча ще тоді у команді Даніеля угледіли симуляцію від Олександра. 28 квітня 2025 року у Лондоні знову підійнялась ця скандальна тема.
Усик вкотре показав місце, куди йому пробив "Динаміт". Натомість почув у відповідь: "Ти бачив свою реакцію?".
У відповідь Усик запитав Фокса, чи має він медичну освіту.
Відео перепалки Усика та представника Дюбуа
Нагадаємо, що у першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.
28 квітня на дуелі поглядів британець штовхнув Олександра, який не став відповідати "Динаміту" тією ж монетою. Реванш за "абсолют" у хевівейті відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" (Лондон).