Причиной словесной перепалки между Александром Усиком и представителем команды британца стал удар в первом бою боксеров. Речь идет об ударе ниже пояса, который Усику по ходу 5-го раунда нанес Дюбуа, информирует 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Вот так "Вырву тебе глаза, а твой язык будет висеть изо рта": представитель команды Дюбуа угрожал Усику

Спор Усика и представителя Дюбуа

Хотя еще тогда в команде Даниэля усмотрели симуляцию от Александра. 28 апреля 2025 года в Лондоне снова поднялась эта скандальная тема.

Усик в очередной раз показал место, куда ему пробил "Динамит". Взамен услышал в ответ: "Ты видел свою реакцию?".

В ответ Усик спросил Фокса, имеет ли он медицинское образование.

Видео перепалки Усика и представителя Дюбуа

Напомним, что в первом бою Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.

28 апреля на дуэли взглядов британец толкнул Александра, который не стал отвечать "Динамиту" той же монетой. Реванш за "абсолют" в хевивейте состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" (Лондон).