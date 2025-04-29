Усик посперечався із представником команди Дюбуа: чому почалась словесна перепалка

Олександр Усик та Даніель Дюбуа 28 квітня провели дебютну дуель поглядів перед реваншем. Після офіційного заходу український боксер на емоціях поспілкувався із командою "Динаміта".

Причиною словесної перепалки між Олександром Усиком та представником команди британця став удар у першому бою боксерів. Мова йде про удар нижче поясу, який Усику по ходу 5-го раунду завдав Дюбуа, інформує 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Суперечка Усика та представника Дюбуа

Хоча ще тоді у команді Даніеля угледіли симуляцію від Олександра. 28 квітня 2025 року у Лондоні знову підійнялась ця скандальна тема.

Усик вкотре показав місце, куди йому пробив "Динаміт". Натомість почув у відповідь: "Ти бачив свою реакцію?".

У відповідь Усик запитав Фокса, чи має він медичну освіту.

Відео перепалки Усика та представника Дюбуа

Нагадаємо, що у першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.

28 квітня на дуелі поглядів британець штовхнув Олександра, який не став відповідати "Динаміту" тією ж монетою. Реванш за "абсолют" у хевівейті відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" (Лондон).