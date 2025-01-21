До вечора боксу залишився лише місяць, тому підготовка обох боксерів перебуває на фінальній стадії. Стало відомо, що у тренувальному таборі китайського супертяжа перебуває український боксер Дмитро Безус.

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Українець допомагає Чжілею

Український боксер виклав спільну світлину у себе в інстаграмі із Чжаном Чжілеєм, якому вже не вперше допомагає готуватись до поєдинків, пише 24 Канал.

Вісім раундів – це найкращий спосіб провести час у суботу,

– підписав фото Безус.



Безус допомагає у таборі Чжілею / Фото з інстаграму Дмитра

Відзначимо, що Чжан претендує на бій проти Усика. Чжілей є у списку потенційних суперників непереможного українця. Однак, аби мати шанси на зустріч із Олександром китайському супертяжу спершу слід перемогти Кабаєла.

Коротко про українського боксера Дмитра Безуса