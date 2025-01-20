41-річний боксер готується до поєдинку проти Агіт Кабаєлом. Після бою з німцем китайський гігант хоче битись з Королем хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Чжилей хоче великий бій

Шон Джордж розповів, що наразі думки Чжана Чжилей спрямовані лише на бій проти Агіта Кабаєла. Однак після поєдинку з німецьким боксером, китайський супертяж планує битись з Олександром Усиком.

Чжилей зараз займається Кабаєлом. Мартін багато говорить. Він мав можливість побоксувати з Агітом, і він занадто оцінив себе, а потім хоче викликати Чжана? Чжилей не ухиляється, він буде битися з ким завгодно, і коли буде можливість. Ми хочемо битися з Олександром Усиком до кінця 2025 року,

– сказав Джордж.

Зазначимо, що Чжан Чжилей зустрінеться з Агітом Кабаєлом 22 лютого в Ер-Ріяді. В цей день також відбудеться бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, де визначиться наступний суперник Олександра Усика.