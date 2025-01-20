41-летний боксер готовится к поединку против Агит Кабаелом. После боя с немцем китайский гигант хочет драться с Королем хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Чжилей хочет большой бой

Шон Джордж рассказал, что сейчас мысли Чжана Чжилей направлены только на бой против Агита Кабаела. Однако после поединка с немецким боксером, китайский супертяж планирует драться с Александром Усиком.

Чжилей сейчас занимается Кабаэлом. Мартин много говорит. Он имел возможность побоксировать с Агитом, и он слишком оценил себя, а потом хочет вызвать Чжана? Чжилей не уклоняется, он будет драться с кем угодно, и когда будет возможность. Мы хотим драться с Александром Усиком до конца 2025 года,

– сказал Джордж.

Отметим, что Чжан Чжилей встретится с Агитом Кабаелом 22 февраля в Эр-Рияде. В этот день также состоится бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, где определится следующий соперник Александра Усика.