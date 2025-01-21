До вечера бокса остался всего месяц, поэтому подготовка обоих боксеров находится на финальной стадии. Стало известно, что в тренировочном лагере китайского супертяжа находится украинский боксер Дмитрий Безус.
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Украинец помогает Чжилею
Украинский боксер выложил совместную фотографию у себя в инстаграме с Чжаном Чжилеем, которому уже не впервые помогает готовиться к поединкам, пишет 24 Канал.
Восемь раундов – это лучший способ провести время в субботу,
– подписал фото Безус.
Безус помогает в лагере Чжилею / Фото из инстаграма Дмитрия
Отметим, что Чжан претендует на бой против Усика. Чжилей есть в списке потенциальных соперников непобедимого украинца. Однако, чтобы иметь шансы на встречу с Александром китайскому супертяжу сначала следует победить Кабаела.
Коротко об украинском боксере Дмитрии Безуса
- 35-летний боксер из Луганской области, который до боксерской карьеры занимался кикбоксингом и тайским боксом.
- В мае 2019-го Безус начал боксировать в профессионалах. На профи-ринге Дмитрий провел 12 боев, в которых одержал 10 побед (5 – нокаутом).
- С 2022-го года Дмитрий не побеждал, два его последних поединка заканчивались поражениями. Безус проиграл двум британцам – Дэвиду Аделейе (во втором раунде) и Джонни Фишеру (в первом раунде).