До вечера бокса остался всего месяц, поэтому подготовка обоих боксеров находится на финальной стадии. Стало известно, что в тренировочном лагере китайского супертяжа находится украинский боксер Дмитрий Безус.

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Украинец помогает Чжилею

Украинский боксер выложил совместную фотографию у себя в инстаграме с Чжаном Чжилеем, которому уже не впервые помогает готовиться к поединкам, пишет 24 Канал.

Восемь раундов – это лучший способ провести время в субботу,

– подписал фото Безус.



Безус помогает в лагере Чжилею / Фото из инстаграма Дмитрия

Отметим, что Чжан претендует на бой против Усика. Чжилей есть в списке потенциальных соперников непобедимого украинца. Однако, чтобы иметь шансы на встречу с Александром китайскому супертяжу сначала следует победить Кабаела.

Коротко об украинском боксере Дмитрии Безуса