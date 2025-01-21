Український боксер допомагає готуватись до бою потенційному супернику Усика
- Китайський боксер Чжан Чжілей готується до бою проти Агіти Кабаєла, який відбудеться 22 лютого в Саудівській Аравії, за титул WBC Interim World у хевівейті.
- У тренувальному таборі Чжілея перебуває український боксер.
Вже 22 лютого китайський гігант Чжан Чжілей проведе бій проти Агіти Кабаєла із Німеччини. Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), а на кону стоятиме титул WBC Interim World у хевівейті.
До вечора боксу залишився лише місяць, тому підготовка обох боксерів перебуває на фінальній стадії. Стало відомо, що у тренувальному таборі китайського супертяжа перебуває український боксер Дмитро Безус.
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Українець допомагає Чжілею
Український боксер виклав спільну світлину у себе в інстаграмі із Чжаном Чжілеєм, якому вже не вперше допомагає готуватись до поєдинків, пише 24 Канал.
Вісім раундів – це найкращий спосіб провести час у суботу,
– підписав фото Безус.
Безус допомагає у таборі Чжілею / Фото з інстаграму Дмитра
Відзначимо, що Чжан претендує на бій проти Усика. Чжілей є у списку потенційних суперників непереможного українця. Однак, аби мати шанси на зустріч із Олександром китайському супертяжу спершу слід перемогти Кабаєла.
Коротко про українського боксера Дмитра Безуса
- 35-річний боксер із Луганської області, який до боксерської кар'єри займався кікбоксингом та тайським боксом.
- У травні 2019-го Безус почав боксувати у професіоналах. На профі-рингу Дмитро провів 12 боїв, у яких здобув 10 перемог (5 – нокаутом).
- Із 2022-го року Дмитро не перемагав, два його останні поєдинки закінчувались поразками. Безус програв двом британцям – Девіду Аделейє (у другому раунді) та Джонні Фішеру (у першому раунді).