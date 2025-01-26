"Поїхав дах": чемпіон світу засудив Дюбуа, який кинув виклик Усику
- Даніель Дюбуа викликав Олександра Усика на бій після реваншу Усик – Ф'юрі, що викликало критику з боку Ділліана Вайта.
- Вайт вважає, що Дюбуа мав зосередитися на майбутньому поєдинку з Джозефом Паркером перед викликом Усика.
Даніель Дюбуа відзначився зухвалою поведінкою на вечорі боксу в Ер-Ріяді 21 грудня 2024 року. Британський боксер вийшов на ринг та кинув виклик Олександру Усику.
Ділліан Вайт поділився думкою щодо "Динаміта". Тимчасовий чемпіон світу розкритикував вчинок володаря титулу IBF у надважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Punch Junkie.
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Вайт прокоментував поведінку Дюбуа
Ділліану Вайту не сподобалась поведінка Даніеля Дюбуа після завершення реваншу Усик – Ф'юрі. Британець вважає, що його співвітчизник не мав цього робити.
Причина у тому, що Даніеля очікує великий та складний поєдинок з Джозефом Паркером. А він вже викликав Олександра Усика на бій, хоча на думку Вайта мав поговорити з українцем по іншому.
В Дюбуа поїхав дах, йому не треба було це казати Усику. У тебе попереду великий і складний бій, а ти вирішив викликати Усика, який у цьому сенс? Він мав сказати Усику: Давай розберемося з цим у майбутньому, я маю справу з Паркером, якщо я зможу впоратися з ним, то вперед,
– сказав Вайт.
Ділліан також підкреслив, що Дюбуа наразі має впевненість у власні сили, але це зводить його з розуму. Проте, саме через те, що такі хлопці не помічають своїх суперників та дивляться на великі бої, вони зазвичай програють.
Нагадаємо, що бій Дюбуа – Паркер відбудеться в аравійському Ер-Ріяді 22 лютого. Переможець поєдинку у майбутньому зможе битись з українським чемпіоном Олександром Усиком.