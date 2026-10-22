Воно може дати йому змогу зустрітися на рингу з одним із провідних представників сучасного боксу, з яким він досі не перетинався. Про свої плани він розповів в інтерв'ю Sky Sports.

Дюбуа про бій з Ф'юрі у 2027 році

Британець також висловив упевненість, що сам Ф'юрі буде зацікавлений у такому протистоянні.

Безумовно, я хочу цього бою. Це буде щось новаторське, це виведе мене на новий рівень. На цьому етапі я вже бився практично з усіма представниками цієї епохи. Я бився з усіма. Ф'юрі – останній,

– заявив Дюбуа.

Крім того, Дюбуа вважає, що промоутер обох боксерів Френк Воррен може посприяти організації поєдинку.

Ф'юрі – справжній боєць, і я впевнений, що він хотів би цього бою. Подивимося, як він виступить проти Ентоні Джошуа. Побачимо. Я впевнений, що Френк Воррен із задоволенням організував би цей поєдинок,

– додав чемпіон WBO.

Нещодавно Дюбуа здобув перемогу над Фабіо Вордлі технічним нокаутом у другому раунді реваншу. Після цього британський чемпіон також заявляв про бажання провести третій бій з українцем Олександром Усиком.

Тим часом наступним суперником Ф'юрі має стати його співвітчизник Ентоні Джошуа. Результат цього протистояння може вплинути на подальші плани "Циганського короля" та перспективи організації поєдинку з Дюбуа.

Оскільки справами обох британців займається Френк Воррен, їхнє потенційне протистояння може стати одним із гучних боксерських поєдинків Великої Британії у 2027 році. Водночас офіційного підтвердження дати бою наразі немає.