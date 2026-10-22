Это может дать ему возможность встретиться на ринге с одним из ведущих представителей современного бокса, с которым он до сих пор не сталкивался. О своих планах он рассказал в интервью Sky Sports.

Дюбуа о бое с Фьюри в 2027 году

Британец также выразил уверенность, что сам Фьюри будет заинтересован в таком противостоянии.

Безусловно, я хочу этого боя. Это будет нечто новаторское, это выведет меня на новый уровень. На данном этапе я уже дрался практически со всеми представителями этой эпохи. Я дрался со всеми. Фьюри – последний,

– заявил Дюбуа.

Кроме того, Дюбуа считает, что промоутер обоих боксеров Фрэнк Уоррен может способствовать организации поединка.

Фьюри – настоящий боец, и я уверен, что он хотел бы этого боя. Посмотрим, как он выступит против Энтони Джошуа. Посмотрим. Я уверен, что Фрэнк Уоррен с удовольствием организовал бы этот поединок,

– добавил чемпион WBO.

Недавно Дюбуа одержал победу над Фабио Уордли техническим нокаутом во втором раунде реванша. После этого британский чемпион также заявлял о желании провести третий бой с украинцем с Александром Усиком.

Между тем следующим соперником Фьюри должен стать его соотечественник Энтони Джошуа. Результат этого противостояния может повлиять на дальнейшие планы "Цыганского короля" и перспективы организации поединка с Дюбуа.

Поскольку дела обоих британцев этим занимается Фрэнк Уоррен, их потенциальное противостояние может стать одним из громких боксерских поединков Великобритании в 2027 году. В то же время официального подтверждения даты боя пока нет.