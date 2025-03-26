Промоутер Дюбуа назвав обов'язкового суперника британця у разі зриву бою проти Усика
- Даніель Дюбуа хоче битися проти Олександра Усика за абсолютне чемпіонство світу у надважкій вазі, але бій може не відбутись.
- У разі зриву бою з Усиком, обов'язковим суперником Дюбуа за версією IBF стане інший британський боксер.
Даніель Дюбуа має наміри битись проти Олександра Усика. Британський боксер хоче помститить Королю хевівейту за поразку у минулому, а також стати абсолютним чемпіоном світу.
Проте бій між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком може не відбутись. Стало відомо, хто може стати суперником британця у разі зриву поєдинку з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
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Хто стане суперником Дюбуа
Френк Воррен заявив, що у пріоритеті для Даніеля Дюбуа бій проти Олександра Усика за абсолютне чемпіонство світу у надважкій вазі. Проте британець може побитись з іншим боксером.
Промоутер британця наголосив, що Дюбуа може побитись із Дереком Чісорою. Адже досвідчений ветеран хевівейту є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс IBF.
Обов'язковим суперником Дюбуа за версією IBF є Дерек Чісора, тож, можливо, йому доведеться це зробити.
– сказав Воррен.
Нагадаємо, що востаннє Дерек Чісора бився проти Отто Валліна у лютому 2025 року. Британський боксер одноголосним рішенням суддів здолав шведського опонента.