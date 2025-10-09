IBF дозволила Дюбуа провести бій: британець може втретє зустрітися з Усиком
- IBF санкціонувала бій між Даніелем Дюбуа та Френком Санчесом, переможець якого стане претендентом на титул Олександра Усика.
- Дюбуа та Санчес мають домовитися про бій до 22 жовтня, інакше почнуться промоутерські торги.
Даніель Дюбуа відновлюється від бою з Олександром Усиком та готується до наступного бою. Британський боксер вже дізнався ім'я свого суперника.
IBF санкціонувала бій Даніеля Дюбуа, після якого у разі перемоги, він зможе битися проти Олександра Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.
Читайте також Британський супертяж зазіхнув на титул Усика: українець може зруйнувати його плани
З ким битиметься Дюбуа?
Даніель Дюбуа у наступному поєдинку зустрінеться з Френком Санчесом, який є четвертим номер у рейтингу IBF. Міжнародна боксерська організація санкціонувала бій між британцем та кубинцем.
Переможець бою Дюбуа – Санчес стане претендентом на чемпіонський титул за версією IBF. Наразі повноцінним чемпіонським поясом володіє український боксер Олександр Усик.
Тепер Даніель Дюбуа та Френк Санчес мають домовитися про бій до 22 жовтня. Інакше розпочнуться промоутерські торги.
Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю Sky Sports заявив, що хоче битися проти Даніеля Дюбуа. Новозеландський боксер наголосив, що у нього залишились незавершені справи з британцем, оскільки їх бій у лютому 2025 року зірвався через травму останнього.
Що відомо про Дюбуа?
Даніель Дюбуа востаннє бився 19 липня 2025 року у реванш з Олександром Усиком. Британський боксер опинився у нокауті у п'ятому раунді поєдинку у Лондоні.
Френк Воррен назвав головну помилку Даніеля Дюбуа перед реваншем проти Олександра Усика. Промоутер вважає, що саме це спричинило поразку британця.
За свою кар'єру Дюбуа провів 25 поєдинків. На рахунку британського боксера 22 перемоги та 3 поразки.