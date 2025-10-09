Даніель Дюбуа відновлюється від бою з Олександром Усиком та готується до наступного бою. Британський боксер вже дізнався ім'я свого суперника.

IBF санкціонувала бій Даніеля Дюбуа, після якого у разі перемоги, він зможе битися проти Олександра Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

З ким битиметься Дюбуа?

Даніель Дюбуа у наступному поєдинку зустрінеться з Френком Санчесом, який є четвертим номер у рейтингу IBF. Міжнародна боксерська організація санкціонувала бій між британцем та кубинцем.

Переможець бою Дюбуа – Санчес стане претендентом на чемпіонський титул за версією IBF. Наразі повноцінним чемпіонським поясом володіє український боксер Олександр Усик.

Тепер Даніель Дюбуа та Френк Санчес мають домовитися про бій до 22 жовтня. Інакше розпочнуться промоутерські торги.

Раніше Джозеф Паркер в інтерв'ю Sky Sports заявив, що хоче битися проти Даніеля Дюбуа. Новозеландський боксер наголосив, що у нього залишились незавершені справи з британцем, оскільки їх бій у лютому 2025 року зірвався через травму останнього.

Що відомо про Дюбуа?