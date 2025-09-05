Френк Воррен висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Промоутер британського боксера назвав головну помилку свого підопічного перед боєм з "Королем хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.

Якої помилки припустився Дюбуа?

Френк Воррен наголосив, що Даніель Дюбуа запізно прибув на стадіон. Промоутер вважає, це головною помилкою британського боксера перед реваншем проти Олександра Усика.

Воррен пригадав, що Дюбуа приїхав на "Вемблі" за годину та 20 хвилин перед початком бою. На його думку, цього час було недостатньо, а також ця ситуація його дратує.

Я не можу це змінити. Я міг би кричати, робити що завгодно, але це не змінить того, що сталося. Я можу лише зробити все, щоб такого більше ніколи не сталося. У нього є травма, яку він повинен подолати, тому побачимо, що буде далі,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа достроково програв Олександру Усику. Британський боксер опинився у нокауті у п'ятому раунді поєдинку з українським чемпіоном.

