IBF разрешила Дюбуа провести бой: британец может в третий раз встретиться с Усиком
- IBF санкционировала бой между Даниэлем Дюбуа и Фрэнком Санчесом, победитель которого станет претендентом на титул Александра Усика.
- Дюбуа и Санчес должны договориться о бое до 22 октября, иначе начнутся промоутерские торги.
Даниэль Дюбуа восстанавливается от боя с Александром Усиком и готовится к следующему бою. Британский боксер уже узнал имя своего соперника.
IBF санкционировала бой Даниэля Дюбуа, после которого в случае победы, он сможет драться против Александра Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.
Читайте также Британский супертяжеловес посягнул на титул Усика: украинец может разрушить его планы
С кем будет драться Дюбуа?
Даниэль Дюбуа в следующем поединке встретится с Фрэнком Санчесом, который является четвертым номер в рейтинге IBF. Международная боксерская организация санкционировала бой между британцем и кубинцем.
Победитель боя Дюбуа – Санчес станет претендентом на чемпионский титул по версии IBF. Сейчас полноценным чемпионским поясом владеет украинский боксер Александр Усик.
Теперь Даниэль Дюбуа и Фрэнк Санчес должны договориться о бое до 22 октября. Иначе начнутся промоутерские торги.
Ранее Джозеф Паркер в интервью Sky Sports заявил, что хочет драться против Даниэля Дюбуа. Новозеландский боксер отметил, что у него остались незавершенные дела с британцем, поскольку их бой в феврале 2025 года сорвался из-за травмы последнего.
Что известно о Дюбуа?
Даниэль Дюбуа в последний раз дрался 19 июля 2025 года в реванше с Александром Усиком. Британский боксер оказался в нокауте в пятом раунде поединка в Лондоне.
Фрэнк Уоррен назвал главную ошибку Даниэля Дюбуа перед реваншем против Александра Усика. Промоутер считает, что именно это стало причиной поражения британца.
За свою карьеру Дюбуа провел 25 поединков. На счету британского боксера 22 победы и 3 поражения.