Усик зізнався, з ким хоче провести бій після зняття Дюбуа з битви проти Паркера

На вечорі боксу в Ер-Ріяді 22 лютого повинен був визначитись наступний суперник Олександра Усика. Його повинні були визначити у бою Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера.

Однак за декілька днів до бою Даніеля Дюбуа знявся із поєдинку через хворобу. Його у зустрічі із Джозефом Паркером замінив Мартін Баколе.

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Чи змінились плани Усика

Також у столицю Саудівської Аравії вже прибув Олександр Усик, який буде разом із командою у ринг-сайді. Український чемпіон світу відверто розповів, чи змінились його плани щодо наступного бою після відмови Дюбуа від двобою з Паркером, повідомляє 24 Канал із посилання на DAZN.

Зміна планів після бою Паркер – Баколе? Не знаю, наступним я хочу битися з Дюбуа,

– заявив Усик.

Навіть після зняття Дюбуа із протистояння проти Паркера була інформація, що Даніель досі має шанси вийти у ринг проти непереможного українця. "Динаміт" зберіг за собою пояс чемпіона світу за версією IBF у хевівейті.

Зверніть увагу! Бій Паркер – Баколе розпочнеться не раніше 22:10 (за київським часом). На жаль, безплатного перегляду вечора боксу не буде на стрімінговій платформі DAZN, яка транслюватиме боксерське шоу у прямому ефірі.

Натомість на кону оновленого протистояння Паркер – Баколе стоятиме пояс тимчасового чемпіона WBO, яким володіє Джозеф. Очікується, що переможець цього бою 22 лютого стане обов'язковим претендентом для Усика.