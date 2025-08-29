Даніель Дюбуа заговорив про своє повернення у ринг. Лише 19 липня британський боксер програв нокаутом у реванші Олександру Усику.

"Динаміт" заінтригував своєю відповіддю щодо наступного бою. Даніель Дюбуа анонсував великі новини, передає 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Що сказав Дюбуа про своє повернення?

Британський боксер не зволікає із своїм поверненням. "Динаміт" вирішив довго не відновлюватись і не відпочивати після реваншу проти Олександра Усика.

Так, скоро будуть великі новини. Нехай ці хлопці про все оголосять, але я точно буду готовий. Я повертаюся,

– відповів Дюбуа.

Нагадаємо, що Філіп Хргович вже кинув виклик Дюбуа. Хорват прагне взяти реванш за поразку річної давнини.

До слова. Дюбуа 19 липня зазнав третьої поразки у своїй професійній кар'єрі. Даніель провів на профі-рингу 25 боїв, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом).

Відзначимо, що після другої поразки від українця у тренерському штабі Дюбуа відбулись ротації. Спершу стало відомо про прощання із Кіраном Фаррелом, який входив до тренерського штабу Чарльза. А згодом ще й повідомлялось, що Дон Чарльз більше не працює із "Динамітом".